Теперь по закону: в Раду запретили приносить оружие

Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.
"За" документ проголосовали 263 нардепа при 226 необходимых голосах.
Соавтором постановления выступил спикер парламента Андрей Парубий.
Законопроект касается не только Верховной Рады, но и всех госучреждений, где есть государственная охрана (УГО). Теперь во всех этих учреждениях только представители УГО и имеют право носить при себе оружие. У всех остальных – чиновников, нардепов, украинских граждан – такого права нет.
Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.
Ряд противников закона отмечал, что существует закон о неприкосновенности. Поэтому процедура обыска должна носить добровольный характер. По словам Парубия, всех лиц, в том числе народных депутатов, предлагается проверять при помощи металлических рамочных металлодетекторов: "Народный депутат, несмотря на свой статус, проходит сквозь рамку (на входе в парламент – ред.) и если рамка показывает, что у него есть оружие, он должен его оставить в сейфах на входе, которые находятся под надзором представителей УГО и только после этого может заходить в парламент".
Ранее Савченко рассказала, как она прожила год с "Объектом "А". По словам нардепа, она последний год жила как в тюрьме.
В ходе пресс-конференции нардеп также заявила, что ее трижды предупреждали об опасности, исходящей из Банковой, где, якобы, был отдан приказ на физическую ликвидацию Савченко.
Также Савченко заявила, что коллеги посоветовали ей запустить в Верховную Раду газ. Нардепы предложили сделать в парламенте "газовую камеру", рассказала политик во время брифинга в Киеве.