Теперь по закону: в Раду запретили приносить оружие

Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.

После того, как депутат, народные избранники 20 марта оперативно проголосовали за закон, запрещающий народным депутатам приходить в здание парламента с оружием.

"За" документ проголосовали 263 нардепа при 226 необходимых голосах.

Соавтором постановления выступил спикер парламента Андрей Парубий.

Законопроект касается не только Верховной Рады, но и всех госучреждений, где есть государственная охрана (УГО). Теперь во всех этих учреждениях только представители УГО и имеют право носить при себе оружие. У всех остальных – чиновников, нардепов, украинских граждан – такого права нет.

Запрету подлежат все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.

Ряд противников закона отмечал, что существует закон о неприкосновенности. Поэтому процедура обыска должна носить добровольный характер. По словам Парубия, всех лиц, в том числе народных депутатов, предлагается проверять при помощи металлических рамочных металлодетекторов: "Народный депутат, несмотря на свой статус, проходит сквозь рамку (на входе в парламент – ред.) и если рамка показывает, что у него есть оружие, он должен его оставить в сейфах на входе, которые находятся под надзором представителей УГО и только после этого может заходить в парламент".

Ранее Савченко рассказала, как она прожила год с "Объектом "А". По словам нардепа, она последний год жила как в тюрьме.

В ходе пресс-конференции нардеп также заявила, что ее трижды предупреждали об опасности, исходящей из Банковой, где, якобы, был отдан приказ на физическую ликвидацию Савченко.

Также Савченко заявила, что коллеги посоветовали ей запустить в Верховную Раду газ. Нардепы предложили сделать в парламенте "газовую камеру", рассказала политик во время брифинга в Киеве.