"Территория опасности". В МИД объяснили, почему украинцам стоит воздержаться от поездок в РФ

Давление на Россию даст результат в вопросе освобождения незаконно заключенного в РФ 19-летнего украинца Павла Гриба, заявил Кирилич.

Россия стала "территорией опасности", поэтому украинцам следует воздерживаться от поездок в РФ

Об этом заявил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

"Пользуясь случаем, хотел бы призвать граждан Украины воздержаться от своих намерений посещать Российскую Федерацию, поскольку Россия стала территорией опасности для граждан Украины", — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Кирилич выразил убеждение, что дальнейшее дипломатическое давление на Россию даст результат в вопросе освобождения незаконно заключенного в России 19-летнего украинца Павла Гриба.

"Я думаю, что системные и скоординированные действия с правозащитниками, международными институтами все-таки дадут результат (в вопросе освобождения незаконно заключенного в России Гриба, — ред.), и в этом убежден", — заявил он.

Напомним, ранее правозащитники назвали число украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.