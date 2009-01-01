Террористы не оставляют в покое защитников Авдеевки, 91 раз били из разных видов вооружения

В результате боевых дейсмтвий ранение получили четыре наших защитника.

Позиции сил АТО под Авдеевкой, иллюстрация. Reuters

Ситуация в зоне АТО остается напряженной, но контролируемой. За прошлые сутки, 15 марта, зафиксирован 91 вражеский обстрел позиций украинских военных. В результате ранение получили четыре наших защитника.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении российские террористы не оставляют в покое защитников Авдеевки, обстреливая позиции из всех видов вооружения, включая тяжелые минометы и танки. По шахте Бутовка, позициям возле Каменки и Троицкого враг стрелял из минометов калибра 120, Луганского и Зайцево — из гранатометов различных систем, БМП и минометов, Майорска — из минометов 82 калибра, Песок — из БМП.

По опорным пунктам возле Новгородского и Опытного противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. А около 23.00 враг из артустановок калибра 152 мм осуществил провокационные обстрелы в направлении села Клещивка на Бахмутской трассе, которое не находится на линии соприкосновения, говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении по позициям под Широкино и Водяным, российские оккупанты вели огонь из пулеметов, БМП и зенитных установок, а возле Павлополя — из 120 мм минометов и артиллерии калибром 122.

В районе Гнутово и Тарамчука противник обстреливал позиции сил АТО из пулеметов и СПГ, под Новогригорьевкой — из БМП, возле Марьинки — из крупнокалиберных пулеметов, а Красногоровку из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

На Луганском направлении в районе Новоалександровки и Крымского вражеские обстрелы велись из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 и 120, возле Орехово — из минометов 82 мм, а Лобачево террористы обстреливали из автоматических гранатометов.

Опорные пункты ВСУ неподалеку Валуйского обстреливались из стрелкового оружия. Около полуночи артиллерией 122 мм враг пытался попасть по позициям в районе Новоалександровки и Новозвановки.

Напомним, 14 марта на Донбассе ранены 6 украинских бойцов и один травмирован.