Тиллерсон назвал причину, почему Трамп не встретился с Порошенко

Американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме.

Встреча Порошенко с Тиллерсоном в Давосе. twitter.com/poroshenko

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил, почему президент Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко , несмотря на анонс нашего Министерства иностранных дел.

Как сообщила журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter, Тиллерсон во время разговора с Порошенко сказал: "Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон".

При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как известно о предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…" — заверял он.

Напомним, 26 января, в Давосе Порошенко встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, переговоры длились более час.