Тиллерсон назвал причину, почему Трамп не встретился с Порошенко

Американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме.
Как сообщила журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter, Тиллерсон во время разговора с Порошенко сказал: "Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон".
При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как известно о предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.
"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…" — заверял он.
Напомним, 26 января, в Давосе Порошенко встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, переговоры длились более час.