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Тиллерсон тщательно изучает возможности поддержки Украины по Донбассу — посол США

Сегодня, 16:11

Штаты пересматривают свою политику в отношении нашей страны, считает Йованович.

Тиллерсон
Рекс Тиллерсон Reuters
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тщательно изучает все возможности для оказания поддержки Украины в разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом посол США в украинском государстве Мари Йованович рассказала агентству УНИАН.

В то же время она выразила мнение, что Штаты пересматривают свою политику в отношении нашей страны.

"… и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом", — отметила дипломат.

По словам Йованович, очевидно, что ситуация на Донбассе является важной частью этого, и CША хотят "оказывать поддержку, насколько это возможно". "Тиллерсон тщательно изучает все возможности", — подчеркнула Йованович.

Ранее западные СМИ писали, что власти США планируют перезапустить мирные переговоры c РФ по конфликту в Украине, администрация американского президента Дональда Трампа изменила курс и хочет "существенным образом" участвовать в его разрешении.

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Украина, США, Тиллерсон, Донбасс, переговоры, Йованович
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