Тиллерсон заявил, что никаких "обменов" Украины на другие вопросы не будет

На встрече с Тиллерсоном шла речь о том, каким образом Украина и США будут взаимодействовать вместе в ближайшем будущем.

Павел Климкин и Рекс Тиллерсон twitter.com/MFA_Ukraine

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заверил, что никаких обменов Украины в контексте решения других вопросов не будет.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам по результатам встречи с Госсекретарем. Видео общения размещено "Голосом Америки" в Twitter.

Глава МИД Украины сказал, что на встрече с Тиллерсоном шла речь о том, "каким образом Украина и США будут взаимодействовать вместе в ближайшем будущем в сфере нашего противодействия российской агрессии".

"И также хочу отдельно сказать, что тоже очень четко прозвучал тезис, что не может быть ни в коем случае никаких формальных, неформальных, фантастических, мифологических разменов, то есть вопрос Украины ни в коем случае не будет решаться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов", — подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.