Тимошенко назвала четыре причины, почему Украине нужна новая Конституция

Действующая Конституция 1996 года выполнила главную задачу, полагает лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает, что Украине нужна новая Конституция Фото: Reuters

Новый общественный договор, то есть новая Конституция – это главное условие для построения справедливой и сильной Украины.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, действующая Конституция 1996 года выполнила главную задачу – закрепила государственность, но в то же время имеет ряд недостатков.

Во–первых, Конституция де-факто "цементировала кланово-олигархические договоренности": "Действующая Конституция стала межолигархичным, а не общественным договором. Именно поэтому требуется принятие нового Основного закона, который будет работать в интересах народа, а не кланов".

Во-вторых, именно из-за олигархических договоренностей украинский народ был лишен главного права – быть единственным источником власти. Третий недостаток действующей Конституции, по словам Тимошенко, заключается в том, что все ветви власти являются бесконтрольными, а потому абсолютно безответственными.

"Конституция для правителей и чиновников государства должна быть правовой Библией, но в Украине она находится в руках махровых "атеистов", которые не просто ее не выполняют, но иногда даже и не читали", – отметила народный депутат.

Фундаментальным недостатком действующей Конституции, по словам Тимошенко, является чрезвычайно слабое местное самоуправление: "Украина должна быть унитарным государством, но требует фундаментального усиления прав местного самоуправления".

Еще одной проблемой, которую создает действующая Конституция, является недоверие украинцев к действующей судебной системе, подчеркнула лидер "Батькивщины". "Они считают ее несправедливой и недоступной для большинства людей", – отметила она.

Лидер "Батькивщины" отметила, что в действующей Конституции права и свободы людей "никем и ничем не гарантированы": "В Конституции указаны глубокие и системные права и свободы людей, которые тотально проигнорированы всеми ветвями власти. В Основном законе нормированы совершенно беспрецедентные права власти и зафиксированы только обязанности людей".

Тимошенко убеждена, что сейчас общество должно создать мощную концепцию нового общественного договора – проект новой Конституции, который станет четким ультиматумом для всех кандидатов в президенты и который новый президент должен вынести на Всенародный референдум.

Политик уверена, что за 9 месяцев в результате общественной дискуссии должен родиться проект гармоничного общественного договора, в котором представители власти не могут изменять даже запятую.

"Я как кандидат в президенты и команда партии "Батькивщина" – единомышленники с украинским обществом по "переучреждению государства" на основе нового общественного договора, который бы закрепил права и свободы людей, обеспечил настоящие фундаментальные гарантии выполнения этих прав и свобод. Мы будем участниками и партнерами украинского общества, чтобы в новой Конституции была основана сильная система управления государством, которым является парламентская форма правления. Мы должны обеспечить систему безопасности и обороны, которая не позволит больше ни одному агрессору вломиться в нашу страну и убивать украинцев", – подчеркнула она.

Как подытожила Тимошенко, именно новый общественный договор станет основой сильного государства и сильной Украины.

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