Тимошенко официально пошла в президенты

Политик озвучила план действий в случае победы на президентских выборах-2019.

Тимошенко заявила, что идет в президенты. photo by AlexanderProkopenko

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально объявила о своем участии в президентских выборах в 2019 году.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост – это не Playstation (игровая приставка — ред.), а это реальные изменения, которых ждет страна", — заявила она в ходе видеоконференции на Facebook в среду.

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При этом политик озвучила план действий в случае своей победы: "Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором (предложу — ред.) принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны – сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны – сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу".

Причем парламентские выборы, которые должны состояться осенью 2019 года, проведут уже по новому законодательству, заверила Тимошенко.

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По ее словам, на данный момент большая группа ученых и правоведов работает над тем, чтобы создать концепцию новой Конституции. "Затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", — поделилась своими планами Тимошенко.

Ранее Тимошенко предложила сделать Украину парламентской республикой. Она озвучила новый курс Украины.

Напомним, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы также отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко. В то же время у Тимошенко появился неожиданный конкурент.

По данным КМИС, если бы президентские выборы в Украине состоялись в середине апреля 2018 года, то лидером голосования стала бы Юлия Тимошенко. За нее отдали бы свои голова 16,1% респондентов среди тех, кто собирается голосовать и определился, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Также сообщалось, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что Порошенко принял решение о досрочных президентских выборах. По его данным, президент может объявить о перевыборах 28 июня.

В свою очередь политолог рассказал о перспективах политической карьеры Зеленского и Вакарчука. Эксперт убежден, что для страны политики из шоу-бизнеса не принесут ожидаемого результата.

Как известно, Порошенко хочет сажать за подкуп избирателей. И уже определился – кого. По словам президента, привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и организаторов подкупа избирателей.

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