Благодарю за такую "валентинку". Тимошенко ответила на критику Гройсмана: его надо уволить

Тимошенко заявила, что оскорбление Гройсмана — свидетельство слабости и неспособности действовать морально.

Юлия Тимошенко. Фото: tymoshenko.ua

Так Тимошенко отреагировала на обвинение главы правительства, сообщается на сайте лидера фракции.

"Все эти оскорбления — это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно. Я благодарю за такую "валентинку" от премьер-министра Украины накануне праздника", — сказала Тимошенко.

"Моя реакция касается не оскорбительных слов против меня. Моя реакция касается того, что премьер-министр думает, что его политика позволяет украинцам жить лучше и лучше. Это — неадекватно", — отметила нардеп.

"Абсолютно точно и не откладывая надо немедленно отправлять Владимира Гройсмана в отставку. Ведь после Революции де-факто прекратили действовать Конституция, законы, вообще любые моральные принципы, а действует только правило целесообразности", — подытожила она.

"Мы только что подали заявление об отставке господина Гройсмана... Мы привели четкие аргументы, почему его надо отправить в отставку. Это просто тотальное падение экономики, это инфляция, которая уже превышает в реальности все ожидания", — заявила она.

"Кроме того, это мегакоррупция, о которой говорит весь мир, лидеры других государств, депутаты, парламенты других стран, послы других стран. Это коррупция, за которую уже просто стыдно каждому украинцу", — добавила Тимошенко.

Напомним, Гройсман назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции, популизма и неэффективности".

"Отцом-основателем новейшего украинского государства мы считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, экономических кризисов являются тоже люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", — сказал он.

Фото, видео: tymoshenko.ua