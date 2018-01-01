Тимошенко предложила сделать Украину парламентской республикой

Лидер "Батькивщины" предложила новый курс Украины.

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украине нужна парламентская форма правления. Об этом она заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины", который проходит в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, проанализировав 30 самых успешных стран мира, можно увидеть, что большинство из них именно парламентского типа, а бедные - президентского.

"Именно поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также напомнила, что Революция Достоинства началась с того, что один человек решил не подписывать соглашение с ЕС, а Украина за это "заплатила кровью, людьми и войной".

"Можем ли мы и в дальнейшем продолжать эту традицию, когда один человек в своем кабинете, неизвестно под каким влиянием принимает решение для всей нации?" - спросила она.

Исходя из того, что 90% людей не хотят отказываться от избрания президента и против того, чтобы его выбирал парламент, выходом из ситуации может стать одновременное избрание на выборах партии и будущего канцлера - главы правительства. Именно кандидат на пост канцлера должен возглавлять партийный список, отметила лидер партии.

"Голосуя на выборах за партийный список, люди одновременно будут выбирать и партию, и будущего канцлера. Когда побеждает партия, никто не может вытянуть из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры, согласовать его с олигархией и показать народу. Нам нужна сильная и действенная власть", - подытожила Юлия Тимошенко.

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