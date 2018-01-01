Тимошенко примерила прическу женщины-солдата и вспомнила о годовщине "Звездных войн": фото

Лидер "Батькивщины" поздравила "всех джедаев Светлой Стороны с праздником".

Лидер "Батькивщины" примерила прическу женщины-солдата Facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер "Батькивщины"напомнила о том, что 4 мая поклонники "Звездных войн" отмечали день культовой киносаги Джорджа Лукаса.

При этом политик решила поделиться размышлениями не про весь фильм, а только про одного персонажа – принцессу Альдераана Лею Органо-Соло. Вернее, про ее прическу.

"Мало кому известно, что знаменитая прическа космической принцессы имеет вполне земное историческое происхождение. Два симметричных кольца на висках Леи — это историческое упоминание о Мексиканской революции 1910 года. Такую прическу носили женщины-солдаты, которые боролись за свободную Мексику. Они назывались "сольдадеры". Я отдаю должное их борьбе и их жертвенности, примерив сегодня их символическую прическу", — написала Тимошенко в Facebook.

Также политик не забыла поздравить "всех джедаев Светлой Стороны с праздником".

Напомним, ранее Тимошенко по случаю Дня кондитера записала видеоурок по приготовлению сырников — политик примерила на себя образ кулинарного блогера и потроллила Петра Порошенко.

Читайте наши новости в Facebook