Тимошенко уже нашла себе союзников, и это вызов для Украины — "Народный фронт"

"Народный фронт" заявляет, что и впредь будет бороться против "пятой колонны" российского агрессора в украинской политике.

Юлия Тимошенко tymoshenko.ua

"Народный фронт" расценивает заявление Юлии Тимошенко о том, что "Батьківщина" не будет объединяться ни с одной политической силой, как констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Тимошенко с "Оппозиционным блоком" и в дальнейшем будет работать в жесткой спайке и не будет расширять свой состав.

Совместные голосования фракций "Батьківщини" и Оппоблока в парламенте, зафиксированные независимыми мониторинговыми службами, показывают, что Тимошенко наконец-то осуществила свою давнюю мечту о "ширке" с Партией регионов, причем в идеальных условиях отсутствия у регионалов Януковича, который не мог терпеть конкуренции в соревновании на звание лучшего "друга Путина" в Украине. А о прямых отношениях и плодотворном сотрудничестве Юлии Владимировны с Виктором Медведчуком, кумом российского фюрера, ходят целые легенды.

То, что "Батьківщина" наконец-то нашла себе истинных союзников, может, и является личным успехом Тимошенко, но в то же время, по нашему убеждению, это серьезный вызов для Украины, которая за свою историю неоднократно теряла свободу как государство именно из-за внутренней борьбы за власть, опираясь на российские деньги и поддержку.

Что же касается того, что Арсений Яценюк возглавил объединенную оппозицию после победы на выборах Януковича, что Яценюк вместе со всей командой сохранил партию "Батьківщина", предотвратив монополизацию власти тогдашним режимом, — это правда. Как и то, что одним из первых решений, принятых после победы Революции Достоинства по инициативе лидеров нынешней команды "Народного фронта" стало освобождение из харьковской тюрьмы Юлии Тимошенко. Однако после назначения Арсения Яценюка премьер-министром характерная черта Юлии Владимировны — жадное и неконтролируемое стремление к власти, привело ее в лагерь тех сил, которые не являются украинскими, и Тимошенко занялась системной разрушительной работой против страны.

Последнее заявление о возможном снижении тарифов на 100 долларов за неделю "после отставки правительства" — лишнее подтверждение того, что Тимошенко может пообещать все, если есть возможность дорваться до властного кабинета.

Поэтому "Народный фронт" обращается к Юлии Тимошенко с призывом прекратить говорить неправду. Массив этой лжи 21 года вашего пребывания в политике настолько велик, что он виден невооруженным глазом, какими бы сладкими словами она ни была украшена.

"Народный фронт" заявляет, что и впредь будет бороться против "пятой колонны" российского агрессора в украинской политике и разоблачать ее примитивные манипуляции и ложь.