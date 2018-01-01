Тимошенко в США наняла лоббистом бывшего советника Трампа

Глава "Батькивщины" продолжает активную международную деятельность - не щадя ни сил, ни средств.

Юлия Тимошенко УНИАН

Юлия Тимошенко УНИАН

лава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко наняла в качестве своего лоббиста Барри Беннета - экс-советника по предвыборному штабу президента США Дональда Трампа.

С таким заявлением сам политконсультант выступил перед журналистами агентства Bloomberg.

По словам Беннета, его компания Avenue Strategies Global LLC помогает Тимошенко организовывать визиты в США для встреч с "лидерами правительства".

Он также рассказал, что известный политтехнолог Пол Манафорт "работал на пророссийских украинских политиков, а он будет работать – на проамериканских".

Как сообщается в контракте, опубликованом на интернет-портале американского министерства юстиции, заказчиком лоббистских услуг для Тимошенко является не она сама, а компания Two Paths LLC. Беннет будет получать за свою работу 65 тысяч долларов в месяц.

К слову, в 2004 году он сотрудничал с президентом Джорджем Бушем–младшим на посту директора по коммуникациям саммита "Большой восьмерки" в городе Си-Айленд (штат Джорджия). В 2016 году Беннет работал на посту старшего советника избирательность кампании будущего президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что политтехнолог Манафорт давал указания украинскому Минюсту преследовать Тимошенко.