Тишина на Донбассе. В СЦКК подтвердили прекращение огня на линии соприкосновения

По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня.

Боец АТО на Донбассе

На Донбассе с 00.00 24 декабря, по состоянию на утро субботы по всей линии соприкосновения установлена тишина.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на руководителя украинской стороны СЦКК Анатолия Петренко.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года. По всей линии соприкосновения установлена тишина", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре штаба АТО, офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ.

Напомним, 23 декабря, в зоне АТО боевики трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.