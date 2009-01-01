В Кривом Торце "титушки" штурмуют редут участников угольной блокады Донбасса, есть раненый

"Титушки" — из одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса, сообщают блокирующие.

Титушки, илюстрация УНИАН

В районе станции "Кривой Торец" (поселок Щербиновка Торецкого горсовета Донецкой области), "титушки" напали на активистов-участников

Об этом Штаб блокады торговли с оккупантами сообщает на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас идет штурм редута блокады в Кривом Торце "16 добровольческого батальона". Вооруженные титушки штурмуют превосходящими силами (в 5-6 раз больше). Для прикрытия рядом присутствуют пенсионерки и телекамеры, полиция полностью бездействует. Получил легкое ножевое ранение в ногу один из защитников редута. Пытаются захватить тепловозы с углем и уничтожить редут", — сказано в сообщении.

"По предварительным данным, "титушки" — из одной из охранных фирм Ахметова и Нусенкиса. Все происходит по такому же сценарию как несколько недель назад, когда автобусы с "титушками" под прикрытием генерала полиции Аброськина были задержаны ветеранами у Бахмутского блокпоста", — напомнили в штабе блокады.

"Редутам отправлена ​​помощь; помощь подтягивается и к "титушкам", сейчас идет бой", — говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно, что полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськинсообщает на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня премьер Владимир Гройсман заявил, что уголь не должен быть предметом шантажа.