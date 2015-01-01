Лицензия 1+1 не может быть предметом шантажа, это незаконно — Ткаченко

В Нацсовете не объяснили, почему документ нужно ждать до 6 января 2017 года, отметил гендиректор "1+1 медиа".

Александр Ткаченко УНИАН

Генеральный директор "1+1 медиа"заявил, чтодо сих пор не получил лицензию на продолжение аналогового вещания от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время топ-менеджер подчеркнул, что в ведомстве не дали объяснений по поводу того, почему документ нужно ждать до 6 января 2017 года.

"Причиной невыдачи документа не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета… официальный запрос мы так и не получили. Все документы ими давно получены", — отметил гендиректор.

По его словам, "если у кого-то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы — лицензия не может быть предметом шантажа". "Это — не законно. И мы не то, что не сдадимся без боя, мы докажем на чьей стороне правда", — добавил управленец.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники 1+1 опубликовали обращение к президенту Петру Порошенко, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором говорилось о попытке лишить телеканал лицензии.

Позже первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания — Ольга Герасимьюк — заявила, что оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.