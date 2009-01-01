Тлеющий конфликт на востоке Украины. Зачем Кремлю 11-тысячный контингент на Донбассе

Группировка россиян может быстро развернуть плацдарм для введения большего контингента РФ на Донбасс, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

нужны Кремлю, чтобы поддерживать тлеющий конфликт на востоке Украины или помочь РФ развернуть больший контингент.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай рассказал в комментарии "Главреду".

"Никаких широкомасштабных операций группировка российских сил в 11 тысяч человек вести не может. Такое количество россиян на Донбассе может лишь удерживать под контролем те участки фронта, которые сейчас ими контролируются, проводить диверсионные операции и вести беспокоящий огонь, поддерживая конфликт в наполовину тлеющем состоянии", — говорит волонтер.

"Однако такая группировка в состоянии быстро развернуть плацдарм для введения большего контингента Российской Федерации на Донбасс. Тем более, учитывая тот факт, что военная техника РФ на протяжении этих трех лет регулярно заходила на Донбасс. Так что техники и вооружения у противника больше, чем у ВСУ, но есть нехватка личного состава", — заметил бывший участник АТО.

"Думаю, что это и является ключевой задачей — находиться на востоке Украины, поддерживать тлеющий конфликт и, если понадобится, помочь развернуть России больший контингент", — поделился мнением офицер запаса.

"Сложно предположить, что дальше будет делать Россия. Сейчас идет беспрецедентное давление мирового сообщества. США ввели грандиозные санкции, которые сопоставимы с теми, что в свое время вводили против СССР и отчасти привели к его развалу. И эти санкции никто не снимет сразу, даже если Россия вернет Крым, ведь эти санкции оформлены как закон. Поэтому сложно сказать, решится военно-политическая элита РФ на дальнейшее расширение агрессии или она сохранит тлеющий конфликт", — резюмировал Мирослав Гай.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду", что Россия направила на оккупированную часть Донбасса 11 тысяч российских военных, чтобы контролировать 30 тысяч местных боевиков из ДНР и ЛНР.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Россияне на Донбассе: какие операции на востоке Украины могут проводить оккупанты".