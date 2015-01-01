Тлеющий конфликт. Почему Украине не светит молниеносна наступательная операция на Донбассе

Кремль также не заинтересован в проведении больших наступательных операций, говорит Алексей Мельник.

Алексей Мельник Главред

Дажене сможет решить проблему Донбасса, тем более, что Россия будет поддерживать конфликт малой интенсивности и оказывать постоянное дестабилизирующее влияние.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

"Говоря о варианте "стены" не как конструкции, а как формата отношений между основной частью Украины и ее оккупированной территорией нужно понимать, как минимум, два аспекта. Первый — то, что решение проблемы во многом зависит от Киева, но не находится полностью в его руках. Второй — время, которое потребуется на разрешение конфликта и восстановление территориальной целостности, все-таки во многом зависит от того, что будет делать украинская власть, а сфера обороны в данном случае — очень важная, но не самая главная", — говорит военный эксперт.

"Можно ли отпустить Донбасс в "свободное плавание"? На данном этапе я думаю, что это не самый худший вариант. Исходя из того, что Россия ни в коем случае не допустит поражения так называемых "ополченцев", что было убедительно продемонстрировано летом 2014 года и зимой 2015 года. Украине вряд ли стоит всерьез рассматривать вариант проведения молниеносной наступательной операции", — считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Вместе с тем, как показали события после заключения вторых Минских соглашений, Кремль также не заинтересован в проведении больших наступательных операций, поскольку вариант "тлеющего конфликта" сейчас практически полностью соответствует российским интересам. Поддерживая конфликт малой интенсивности, Россия оказывает постоянное дестабилизирующее влияние на Украину и до определенной степени маскирует свое прямое участие в этом конфликте, тем самым лишая Запад аргументов в пользу продления или усиления санкций", — напомнил эксперт.

"Важно также заметить, что Россия не намерена включать оккупированные территории в состав России, поэтому, хотим мы этого или нет, ОРДЛО будет еще неопределенное время находиться в "свободном плавании". Задача Украины — научиться с этим жить и делать все, чтобы люди, которые остались на той территории, не зависимо от их отношения к Украине, получали все больше и больше убедительных сигналов в пользу того, что с Украиной им было бы лучше", — подытожил Алексей Мельник.

Напомним, ранее эксперт оценил вероятность широкомасштабного наступления России на Украину.

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