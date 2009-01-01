Точность попадания — 12 метров. Порошенко рассказал подробности испытания новой украинской ракеты

Ракетные испытания прошли в Одесской области на полигоне "Тузла".

Порошенко рассказал подробности испытания ракеты СНБО

Испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства прошли успешно, украинские ракеты попали в намеченные цели

Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время церемонии открытия отремонтированной автодороги Спасское-Вилково в Одесской области, пишет УНИАН.

Он отметил, что ракетные испытания прошли в Одесской области на полигоне "Тузла". "Мне говорят, что это военная тайна, скажу сейчас — были выпущены три ракеты, точность — одна (попала) 17 метров от флажка, должна попадать в 300 метров, вторая и последняя — 12 метров, и фотографии есть. Вот так научился украинский оборонно-промышленный комплекс работать для того, чтобы защищать Родину", — сказал президент.

"Ничего неукраинского там нет, рассчитываем на себя. Все сделали, восстановили, построили. Очень рассчитываем на наших международных партнеров, но производить будем сами, и это приятно поражает и внутри страны, и за рубежом", — сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России.