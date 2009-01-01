"Токсичный актив". Российский блогер объяснил, почему Кремль может "слить" ДНР

Если Россия перестанет поставлять боевикам оружие, никакой ДНР не будет, пишет Голышев.

Кремль может «слить» ДНР, считает Голышев news-hot.net

Эскалация ситуации вокруг Авдеевки связано с тем, что в Кремле готовятся "слить" так называемую ДНР.

Об этом рассказал российский драматург, публицист и блогер Владимир Голышев в интервью online.ua.

"Взгляните на "авдеевский сюжет" со стороны. Что мы видим? Коллаборационисты на глазах у всего мира цинично попирают "минские договорённости", атаковав мирный украинский город. Очевидно, что главная проигравшая сторона здесь — ДНР. А реальная цель Кремля — "слив" этого "токсичного актива", — сказал он.

"Во-первых, теперь для всех очевидно, что отказ Киева признавать ДНР субъектом переговоров абсолютно оправдан. Все многолетние усилия Кремля по "очеловечиванию" облика Захарченко и других полевых командиров пошли насмарку", — добавил публицист.

По словам Голышева, если Россия перестанет поставлять боевикам оружие, никакой ДНР не будет.

"С другой стороны, ВСУ теперь имеют карт-бланш на любые ответные силовые действия. А ведь ДНР — фейковое образование, не имеющее за спиной ничего, кроме Москвы. Если завтра в Донецк не привезут деньги и боеприпасы, послезавтра никакой ДНР не будет. И есть основания полагать, что ровно это в ближайшее время и произойдёт. "А ручки — вот они!" — ухмыляется Кремль и яростно клеймит "агрессивные устремления киевской военщины". В этих условиях "молодая республика" вполне может услышать от московского ухажера: "Давай как-нибудь сама, милая. Мне недосуг". И карточный домик рухнет", — считает он.

Напомним, ранее генерал рассказал, почему Кремль просто так не оставит Авдеевку.