"Толчок и словоблудие". Гелетей рассказал подробности конфликта с Парасюком под Радой

Нардеп утверждает, что изначально "вообще не трогал" чиновника.

Валерий Гелетей УНИАН

Начальник Управления государственной охраны, бывший министр оборонызаявил, что в Киевемежду ним и нардепомдраки не было.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время чиновник подчеркнул, что "был один толчок" и словоблудие народного избранника.

По словам Парасюка, экс-министр его обозвал, а он "ответил", сообщает "Гордон".

"У меня есть мужское достоинство, и я буду его отстаивать. То есть я его изначально вообще не трогал. Именно такие персонажи, как Гелетей, виновны в гибели большого количества украинских военнослужащих под Иловайском", — прокомментировал инцидент политик.

Также случившееся не оставил без внимания нардеп Сергей Лещенко. "Я там был и видел, что на самом деле произошло. Там у Рады такой горб! И темнота, и песок. Ну, Парасюк споткнулся, упал и зацепился за Гелетея. Надо назначить служебную проверку и вынести выговор за то, что у нас клоуны управляют государственной охраной", — написал он в Facebook, явно тролля оправдание начальника нападения сотрудника ведомства на оператора во время съемок свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. СМИ утверждали, что в ходе протестов между Владимиром Парасюком и Валерием Гелетеем произошла потасовка.

Видео: 112 Украина