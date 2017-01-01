"Топчемся на месте". Политолог назвал ключевые проблемы реинтеграции Донбасса и Крыма

На центральном уровне отсутствует системное видение относительно перспективы для Украины, считает Юрий Романенко.

Политолог оценил проблемы реинтеграции Донбасса и Крыма Facebook.com

У государства нет сколь-нибудь системного видения, как решить проблему ОРДЛО и как выстроить благополучную перспективу Донбасса в целом.

Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата в "Главреде".

По его мнению, такая ситуация связана с тем, что на центральном уровне отсутствует такое же системное видение и относительно всей страны.

"Потому что власть разделена между различными группами влияния, и в рамках существующего баланса они решают, в первую очередь, свои корпоративные задачи и не видят всю картинку в целом. Как следствие, мы постоянно движемся в разнонаправленные стороны, а в результате топчемся 26 лет на месте. Потому до того момента, пока Украина не начнет демонстрировать успехи на своей стороне Донбасса, ей, конечно, будет тяжело бороться за настроения простых жителей ОРДЛО", — заявил он.

В то же время он считает, что та модель, которая была на Донбассе в 2013 году, потерпела крах, и возврат к ней невозможен.

"То есть регион, как и страна, требует масштабной перестройки социальных отношений, экономики, властных институтов, чтобы жители вернулись к некому состоянию достатка и благополучия. На это уйдут годы, а, возможно, десятилетия... Во всяком случае, для ОРДЛО — точно", — подчеркнул Романенко.

Касаясь перспектив реинтеграции Крыма, политолог отметил, что ответ на этот вопрос зависит от формата договоренностей между крупными игроками — Россией, США, ЕС, Турцией (как важным региональным игроком).

"Наконец, важно, какой будет Украина на тот момент. Если допустить, что Украина вернет Крым в существующем виде, то можно точно сказать, что у нас будут очень серьезные проблемы. Потому что слабое фрагментированное государство вряд ли сможет поддерживать там порядок. Поэтому мы должны понимать, что успешность реинтеграции как Крыма, так и Донбасса напрямую зависит от успешности модернизации Украины", — добавил эксперт.

Подробнее на тему читайте в материале директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика "К возвращению Донбасса нужно готовиться уже сегодня".