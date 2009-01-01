Тотальная пропаганда. Российский социолог объяснил, в чем "секрет успеха" Путина

Мифические 84% поддержки Путина — это достаточно серьёзное преувеличение, говорит Игорь Эйдман.

Рейтинг Путина - на 99% заслуга пропаганды Reuters

"Рецепт успеха" президента РФи его широкой поддержки среди россиян заключается в тотальной пропаганде и запуганности населения.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Начну с того, что широкая поддержка Путина среди россиян, эти мифические 84% — это достаточно серьёзное преувеличение. Российской социологии сегодня верить невозможно, потому что многие люди запуганы и правду социологам не говорят. Но, конечно же, тотальная пропаганда играет свою роль, и Путина многие поддерживают. И в этом на 99% заслуга пропаганды", — говорит эксперт.

"Сейчас читаю дневники американского посла в гитлеровской Германии [Уильяма] Додда. И он тоже связывал резкий рост популярности национал-социалистической партии Гитлера в 1933 году с тем, что они полностью взяли под контроль СМИ. Авторитарные правители всегда достигали широкой поддержки благодаря тотальной пропаганде и лишению своих противников возможности апеллировать к народу через СМИ", — подчеркнул Игорь Эйдман.

Напомним, ранее социолог рассказал, почему гламурная прикормленная тусовка поддерживает политику Кремля.

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