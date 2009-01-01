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Трамп готов выстроить сильную позицию по России — Волкер

Сегодня, 12:11

Президент США хочет достичь взаимопонимания с РФ, сказал спецпредставитель Госдепартамента.

Трамп
Дональд Трамп Reuters
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что президент США Дональд Трамп готов выстроить сильную позицию по Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

По словам дипломата, глава Штатов хочет того, о чем и заявлял, — достичь взаимопонимания с РФ, но для этого она "должна изменить поведение".

"Я думаю, что... Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах — поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", — сказал спецпредставитель.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия хочет, чтобы с нее были сняты санкции, а вторжение страны и оккупация части территории Украины создали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.

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Россия, США, Трамп, Волкер
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