Трамп готов выстроить сильную позицию по России — Волкер

Президент США хочет достичь взаимопонимания с РФ, сказал спецпредставитель Госдепартамента.

Дональд Трамп Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по Украинесчитает, что президент СШАготов выстроить сильную позицию по

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

По словам дипломата, глава Штатов хочет того, о чем и заявлял, — достичь взаимопонимания с РФ, но для этого она "должна изменить поведение".

"Я думаю, что... Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах — поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США", — сказал спецпредставитель.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия хочет, чтобы с нее были сняты санкции, а вторжение страны и оккупация части территории Украины создали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.