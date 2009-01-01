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Трамп и генсек НАТО обсудили ситуацию на Донбассе

Сегодня, 07:05
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Трамп и Генсек НАТО обсудили эскалацию обстановки на Донбассе.

Трамп, телефон
Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем.

"Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта на востоке Украины и вдоль границы", — говорится в заявлении Белого дома, сообщает ТСН.

"Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса", — отметили пресс-службе.

Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, "чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс".

При этом, генсек Альянса напомнил о последовательной политике НАТО в части мощной обороны и диалога с Россией.

"Генеральный секретарь и президент Трамп договорились обсудить эти вопросы на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе в конце мая", — подчеркивается в тексте.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что НАТО является устаревшей организацией.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Первое — она устаревшая, потому что была спроектирована много-много лет назад", — отметил Трамп.

По мнению Трампа, НАТО недостаточно внимания уделяет терроризму, и это является недостатком, указывающим на то, что альянс устарел.

видео: ТСН

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Трамп, США, НАТО, Столтенберг, Украина
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