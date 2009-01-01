Трамп и генсек НАТО обсудили ситуацию на Донбассе

Трамп и Генсек НАТО обсудили эскалацию обстановки на Донбассе.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону генсеком НАТО

Во время разговора стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и возможности урегулирования конфликта мирным путем.

"Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта на востоке Украины и вдоль границы", — говорится в заявлении Белого дома, сообщает ТСН.

"Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса", — отметили пресс-службе.

Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, "чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс".

При этом, генсек Альянса напомнил о последовательной политике НАТО в части мощной обороны и диалога с Россией.

"Генеральный секретарь и президент Трамп договорились обсудить эти вопросы на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе в конце мая", — подчеркивается в тексте.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что НАТО является устаревшей организацией.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Первое — она устаревшая, потому что была спроектирована много-много лет назад", — отметил Трамп.

По мнению Трампа, НАТО недостаточно внимания уделяет терроризму, и это является недостатком, указывающим на то, что альянс устарел.

видео: ТСН