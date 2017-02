Трамп намекнул, что Россия могла захватить Крым из-за мягкости Обамы

Президент СШАнамекнул, что Российская Федерация моглаиз-за мягкости экс-главы Штатов

Об этом свидетельствует сообщение, написанное им в Twitter-аккаунте.

В то же время политик подчеркнул, что полуостров был оккупирован РФ при администрации бывшего американского лидера.

"… Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?", — задается вопросом Трамп.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?