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Трамп намекнул, что Россия могла захватить Крым из-за мягкости Обамы

Сегодня, 15:32

РФ оккупировала полуостров при администрации бывшего президента США, отметил нынешний американский лидер.

Обама
Барак Обама Reuters
Президент США Дональд Трамп намекнул, что Российская Федерация могла захватить Крым из-за мягкости экс-главы Штатов Барака Обамы.

Об этом свидетельствует сообщение, написанное им в Twitter-аккаунте.

В то же время политик подчеркнул, что полуостров был оккупирован РФ при администрации бывшего американского лидера.

"… Был ли Обама слишком мягок по отношению к России?", — задается вопросом Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма под контроль Украины и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

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Крым, США, Обама, Россия, Трамп, Украина
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