Трамп назвал Меркель и Олланда лидерами в вопросе урегулирования на Донбассе

Меркель заявила, что конфликт в Украине нужно урегулировать мирным путем.

Ангела Меркель и Дональд Трамп Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил лидерство канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Об этом он сказал на совместной с Меркель пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

"Я также высоко ценю лидерскую роль канцлера Меркель вместе с президентом Франции (Франсуа Олландом — ред.) в урегулировании конфликта в Украине, где мы в идеале добиваемся мирного урегулирования", — подчеркнул Трамп.

В свою очередь Меркель заявила, что конфликт в Украине нужно урегулировать мирным путем, но не оставляет надежды на улучшение отношений с Российской Федерацией.

Меркель подчеркнула, что американская администрация и президент Трамп привержены Минскому процессу в урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Мы должны прийти к решению этой проблемы. Должно быть безопасное и надежное урегулирование для Украины, но отношения с Россией должны быть также улучшены, как только ситуация на месте будет просветленной. Минск является хорошей основой, но, к сожалению, мы не достигли прогресса, к которому стремились", — подчеркнула Меркель.

При этом она заявила, что несмотря на это, "мы собираемся продолжать работать вместе с нашими экспертами в следующие несколько месяцев по этому вопросу".

Напомним, ранее западные СМИ назвали шесть шагов, которые помогут США остановить Путина в Украине.