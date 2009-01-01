Трамп назвал Меркель и Олланда лидерами в вопросе урегулирования на Донбассе

Меркель заявила, что конфликт в Украине нужно урегулировать мирным путем.
Об этом он сказал на совместной с Меркель пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает УНИАН.
"Я также высоко ценю лидерскую роль канцлера Меркель вместе с президентом Франции (Франсуа Олландом — ред.) в урегулировании конфликта в Украине, где мы в идеале добиваемся мирного урегулирования", — подчеркнул Трамп.
В свою очередь Меркель заявила, что конфликт в Украине нужно урегулировать мирным путем, но не оставляет надежды на улучшение отношений с Российской Федерацией.
Меркель подчеркнула, что американская администрация и президент Трамп привержены Минскому процессу в урегулировании конфликта на востоке Украины.
"Мы должны прийти к решению этой проблемы. Должно быть безопасное и надежное урегулирование для Украины, но отношения с Россией должны быть также улучшены, как только ситуация на месте будет просветленной. Минск является хорошей основой, но, к сожалению, мы не достигли прогресса, к которому стремились", — подчеркнула Меркель.
При этом она заявила, что несмотря на это, "мы собираемся продолжать работать вместе с нашими экспертами в следующие несколько месяцев по этому вопросу".
Напомним, ранее западные СМИ назвали шесть шагов, которые помогут США остановить Путина в Украине.