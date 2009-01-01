Трамп определил четкую позицию по Украине и противостоянию расшатывающему поведению РФ — советник

Россия теряет международное доверие, сказал Макмастер.

Дональд Трамп Reuters

Советник президент СШАпо вопросам нацбезопасностизаявил, что американский лидер определил четкую позицию относительно Украины и противостояния дестабилизирующему поведению

Об этом он рассказал во время выступления в Фонде защиты демократий в Вашингтоне, сообщает "5 канал".

В то же время Макмастер подчеркнул, что Россия теряет международное доверие.

"… американский лидер определил четкую позицию относительно Украины и противостояния дестабилизирующему поведению РФ. В частности, отметил — санкции, которые были введены из-за агрессии в Украине, имеют свое влияние не только в экономической сфере, но и в политической", — утверждает советник.

Ранее Герберт Макмастер говорил, что США поддерживают Украину и заинтересованы в том, чтобы она повысила свою обороноспособность для борьбы с российской агрессией и ради предотвращения дальнейшего вторжения на ее территорию.