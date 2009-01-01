Сегодня, 14:39 RSS

Трамп определил четкую позицию по Украине и противостоянию расшатывающему поведению РФ — советник

Сегодня, 14:19

Россия теряет международное доверие, сказал Макмастер.

Трамп
Дональд Трамп Reuters
Советник президент США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что американский лидер определил четкую позицию относительно Украины и противостояния дестабилизирующему поведению Российской Федерацией.

Об этом он рассказал во время выступления в Фонде защиты демократий в Вашингтоне, сообщает "5 канал".

В то же время Макмастер подчеркнул, что Россия теряет международное доверие.

"… американский лидер определил четкую позицию относительно Украины и противостояния дестабилизирующему поведению РФ. В частности, отметил — санкции, которые были введены из-за агрессии в Украине, имеют свое влияние не только в экономической сфере, но и в политической", — утверждает советник.

Ранее Герберт Макмастер говорил, что США поддерживают Украину и заинтересованы в том, чтобы она повысила свою обороноспособность для борьбы с российской агрессией и ради предотвращения дальнейшего вторжения на ее территорию.

Теги:  
Россия, Украина, агрессия, Трамп, советник, санкции, Макмастер
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...