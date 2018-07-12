Трамп отменил ряд важных встреч на саммите НАТО – однако сделал исключение для Порошенко

По данным политического аналитика Павла Нусса, главы стран обсудили в том числе "стратегию США на предстоящей встречи Трампа с Путиным".
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на свои источники, уточняя, что официального подтверждения этой информации пока нет. На сайтах и официальных страницах в соцсетях президентов обеих стран об этом тоже пока ни слова.
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В то же время источник в АП рассказал, что встреча Трампа и Порошенко продолжалась около 20 минут. За это время они, в частности, обсудили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере и строительство "Северного потока-2", против которого выступают обе страны.
Другой собеседник уточнил, что переговоры проходили без прессы из-за смещения повестки дня.
В свою очередь украинский политический аналитик Павел Нусс у себя на Facebook сообщил, что лидеры США и Украины обсудили, кроме всего прочего, "политико-оборонные отношения между Украиной и США и также стратегию США на предстоящей встречи Трампа с Путиным".
Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.
Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.
Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".
Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.
Стоит отметить, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.
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