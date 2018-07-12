Трамп отменил ряд важных встреч на саммите НАТО – однако сделал исключение для Порошенко

По данным политического аналитика Павла Нусса, главы стран обсудили в том числе "стратегию США на предстоящей встречи Трампа с Путиным".

Встреча Трампа и Порошенко все-таки состоялась. president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп отменил сегодня ряд встреч на саммите НАТО в Брюсселе – с лидерами Грузии, Азербайджана и Румынии. В то же время встреча Трампа и президента Украины Петра Порошенко все-таки состоялась.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на свои источники, уточняя, что официального подтверждения этой информации пока нет. На сайтах и официальных страницах в соцсетях президентов обеих стран об этом тоже пока ни слова.

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В то же время источник в АП рассказал, что встреча Трампа и Порошенко продолжалась около 20 минут. За это время они, в частности, обсудили дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере и строительство "Северного потока-2", против которого выступают обе страны.

Другой собеседник уточнил, что переговоры проходили без прессы из-за смещения повестки дня.

В свою очередь украинский политический аналитик Павел Нусс у себя на Facebook сообщил, что лидеры США и Украины обсудили, кроме всего прочего, "политико-оборонные отношения между Украиной и США и также стратегию США на предстоящей встречи Трампа с Путиным".

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.

Стоит отметить, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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