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Трамп угрожает заблокировать работу правительства США

Сегодня, 18:59

Таким образом президент пытается заставить Демократическую партию поддержать его законодательные инициативы.

Трамп
Это уже третья угроза блокировки от Трампа Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует работу правительства, если конгрессмены от Демократической партии не поддержат его законодательные инициативы - иммиграционную реформу и программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой, передает "Медуза".

"Мы должны, наконец, перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах [иммигрантов]. Нам надо, чтобы в нашу страну приезжали великие люди", - заявил Трамп в Конгрессе.

В конце сентября в США истекает срок действия закона об ассигнованиях, без продления которого правительство не сможет работать.

В начале 2018 года работа американского правительства уже была на некоторое время заблокирована - из-за того, что Конгресс вовремя не сумел договориться о продлении его финансирования. Причиной стали разногласия по поводу миграционной политики.

А Трамп уже дважды угрожал заблокировать работу правительства - в марте и в апреле этого года.

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Ранее Конгресс попросил Трампа больше не проводить встреч с Путиным с глазу на глаз.

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Теги:  
Дональд Трамп, США, Конгресс, Демпартия, блокировка, правительство
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