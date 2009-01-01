Трамп заявил, что РФ должна отвечать за свои действия на Донбассе и в оккупированном Крыму

Президент США подтвердил трансатлантическое единство по привлечению России к ответственности.

Дональд Трамп Reuters

Россия должна отвечать за свои действия на Донбассе и в Крыму и выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджио Маттарелла и премьер-министром Италии Паоло Джентилони, сообщается на сайте Белого дома, пишет УНИАН.

Отмечается, что собеседники обсудили, в частности, приоритеты в сфере военного сотрудничества.

Также президент Трамп выразил благодарность Италии за ее вклад в глобальные усилия в борьбе с терроризмом, особенно за участие в глобальной коалиции в борьбе против "Исламского государства" и активную роль в Ираке и Афганистане.

Он также отметил важные дипломатические усилия Италии по прекращению насилия в Ливии.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по привлечению России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства по Минскими соглашениями", — подчеркивается в сообщении.

Лидеры также обсудили главные цели будущего саммита "Большой семерки".

Напомним, ранее Трамп во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Россия должна полностью выполнить Минские соглашения.