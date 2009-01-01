Трампу будет сложно "продать" Украину — литовский депутат

Литовские политики находятся в тесном контакте с республиканцами и убеждают их поддерживать Украину.

Дональд Трамп Reuters

Депутат литовского Сейма Андрюс Кубилюс заявил, что Республиканская партия США не позволит президенту Дональду Трампу "продать" Украину.

Об этом экс-премьер-министр Литвы, заявил в интервью Укринформу.

По его словам, литовские политики находятся в тесном контакте с республиканцами и убеждают их поддерживать Украину.

"У нас (литовцев — ред.) на партийном уровне хорошие контакты с республиканцами, лично знакомы со многими из них. Насколько мы их знаем, то Трампу сложно будет "продать" Украину. такого не будет", — заявил Кубилюс.

Вместе с тем, открытым он назвал вопрос: насколько он будет твердо стоять за будущее Украины.

"Я вижу проблему не столько в категориях "продаст" или "не продаст", а в том, что Запад, и особенно Европа, не имеют стратегии относительно Украины", — отметил Кубилюс.

По его мнению, нужен еще месяц, чтобы все стало на свои места и стало понятно, какой будет политика администрации Трампа относительно Украины.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трампа постоянно информируют о том, что происходит в Украине.