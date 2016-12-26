Трампу планируют сделку по оккупированному Россией Крыму и Донбассу — западные СМИ

Трампу предлагают признать влияние России в бывших республиках СССР и добиться отмены санкций против Москвы.

Дональд Трамп Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссенджер разрабатывает план для Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией, который включает снятие санкций и решение украинского вопроса.

Киссенджер должен стать посредником между Трампом и Путиным, пишет Bild, ссылаясь на данные европейских спецслужб, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Киссинджер рекомендует Трампу "уступить" Москве влияние в постсоветских республиках.

Речь идет и о решении вопроса Украины: Россия даст гарантии безопасности на Донбассе, а Запад прекратит "возмущаться" из-за аннексии Крыма. При этом республика не будет признана официально российской, но и проблемой быть перестанет, пишет СМИ.

"Россия гарантирует безопасность в Восточной Европе и постепенно будет снижать свою активность в этом регионе. А Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос", — пишет Bild.

Трамп будет играть в "игру Киссинджера" в отношениях с Россией и Китаем — то есть будет опираться на Москву в борьбе с Пекином.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, что может помешать сделке между Трампом и Путиным.