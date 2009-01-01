Тревожный Донбасс: боевики били по нашим позициям 55 раз, один воин ВСУ ранен

Из минометов 120 и 122 калибров боевики обстреляли Новозвановку, Невельское и Троицкое.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы.
На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82 миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком — из 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельское, из 82 миллиметровых минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия — Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.
Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявлял, что угроза полномасштабного российского вторжения на территорию Украины остается достаточно высокой несмотря на относительное затишье в зоне АТО.