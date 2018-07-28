Тревожный сценарий для Украины: генерал объяснил, зачем Путин стянул танки на линию фронта

РФ несет не только дипломатические, но и материальные потери на временно оккупированном Донбассе.

Вражеская бронетехника на Донбассе twitter.com/dubovoyslavyans

Президента РФ Владимира Путина не устраивает нынешнее состояние в оккупированных районах Донбасса, поэтому он ищет пути изменения ситуации в свою пользу, считает экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, Путин несет не только дипломатические, но и материальные потери на временно оккупированном Донбассе, в связи с чем, и концентрирует военные силы на линии фронта.

"У него пока не складывается никаких четких позиции по Украине. По Крыму известно, что американцы подтвердили (декларация о непризнании Крыму российским, - ред.), а на Востоке Путин хочет что-то изменить, предложив референдум, который не предусматривается Минскими соглашениями. Понятно, что Путина не устраивает нынешнее состояние в оккупированных регионах, поскольку они несут не только моральные и дипломатические потери, но также финансовые и экономические. Поэтому он ищет пути, как это изменить. А предложение Путина о референдуме говорит, о том, что он косвенно разрушает Минские соглашения, о которых он каждый раз говорит следующее: Россия их выполняет, а Украина не хочет", — подчеркнул генерал в материале на "Апострофе".

Романенко добавил, что это и является причиной, почему президент РФ концентрирует военные силы на линии фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер оценил вероятность предложенного Путиным референдума на Донбассе.

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