Три партии украинских националистов заявили об объединении

Политики обещают ввести процедуру импичмента Президента Украины, отзыва депутатов и выборность судей и чиновников.

Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко, Андрей Билецкий. svaboda.org

Как сообщает пресс-служба "Свободы", согласно сообщению партии, "Национальный манифест" – это стратегический план развития украинского государства.

"Мы собрались, чтобы задекларировать украинской нации: есть консолидированная сила украинских националистов, и мы не дадим грабить государство. Мы не дадим барыгам и олигархам уничтожить Украину. Мы не дадим Москве или любому другому забирать нашу территорию и менять нашу государственную карту", — говорится в заявлении "Свободы".

Кроме того, свободовцы отмечают, что этот план удастся реализовать, когда власть будет принадлежать националистам. Политики утверждают, что уже имеют определенные наработки в виде законопроектов, "однако нынешняя власть не способна их принять".

В частности, согласно тексту манифеста, его подписанты планируют направить усилия Украины на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием.

Партии также планируют усилить уголовную ответственность за коррупцию, вести эффективную борьбу с нелегальной миграцией, создать единую поместную церковь с центром в Киеве и культивировать в Украине традиционные ценности.

Отметим, что политики также обещают ввести процедуру импичмента Президента Украины и отзыва депутатов, ввести выборность судей и местных чиновников.