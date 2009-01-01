Три партии украинских националистов заявили об объединении

Политики обещают ввести процедуру импичмента Президента Украины, отзыва депутатов и выборность судей и чиновников.
Как сообщает пресс-служба "Свободы", согласно сообщению партии, "Национальный манифест" – это стратегический план развития украинского государства.
"Мы собрались, чтобы задекларировать украинской нации: есть консолидированная сила украинских националистов, и мы не дадим грабить государство. Мы не дадим барыгам и олигархам уничтожить Украину. Мы не дадим Москве или любому другому забирать нашу территорию и менять нашу государственную карту", — говорится в заявлении "Свободы".
Кроме того, свободовцы отмечают, что этот план удастся реализовать, когда власть будет принадлежать националистам. Политики утверждают, что уже имеют определенные наработки в виде законопроектов, "однако нынешняя власть не способна их принять".
В частности, согласно тексту манифеста, его подписанты планируют направить усилия Украины на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием.
Партии также планируют усилить уголовную ответственность за коррупцию, вести эффективную борьбу с нелегальной миграцией, создать единую поместную церковь с центром в Киеве и культивировать в Украине традиционные ценности.
Отметим, что политики также обещают ввести процедуру импичмента Президента Украины и отзыва депутатов, ввести выборность судей и местных чиновников.