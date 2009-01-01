Три волны изгнания крымских татар. Почему оккупанты меняют этнический состав полуострова

Эксперт напомнил, что, начиная с XVIII века, были, как минимум, три волны изгнания крымскотатарского населения с полуострова.

Reuters

Российские власти всегда, во все времена меняли этнический состав Крыма. Начиная с конца 80-х годов XVIII века, были, как минимум, три волны изгнания крымскотатарского населения с полуострова.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Совсем не случайно в современной Турции живет около пяти миллионов потомков эмигрантов из числа крымских татар, которые оставили Крым", — говорит он.

"Населения в годы существования Советского Союза формировалось очень просто. Крым, как и Прибалтика, например, был таким районом, где очень хорошо жилось и хотелось жить ветеранам Советской армии, бывшим работникам прокуратуры, судебных органов, органов государственной безопасности. Это учитывалось и всегда им это разрешалось. И теперь количество таких пенсионеров, бывших военных в Севастополе просто зашкаливает — около 150 000, а это значительная часть населения города", — говорит эксперт.

Он также отметил, что "количество крымских татар на полуострове стало увеличиваться уже в последние годы горбачевской перестройки, когда они получили право переезжать обратно на свою родину, потому что их давно уже реабилитировали.

"Крымские татары — это люди восточных обычаев, где в каждой семье очень высокая рождаемость. А какие там могут быть дети в военных пенсионеров ... Тогда подсчитали, что через 10—15 лет количество крымских татар, когда они из Казахстана, Узбекистана, Турции переселятся в Крым и начнут жить там, то быстро их количество превысит количество россиян," — отметил историк.

"В 1990 году была создана Автономная республика Крым, но инициаторами ее создания были не крымские татары, а русские, которые уже в составе независимой Украины никак не хотели осознавать себя национальным меньшинством.

Они всегда в Советском Союзе, где бы не жили, были господствующей нацией. А в Крыму это особенно было больно россиянам, которые там жили. Поэтому они сплотились. В Крыму также много живет украинцев, но тамошние украинцы не самоидентифицированы, русскоязычные в быту, совершенно не сплоченные. На протяжении всех лет независимости Украины они шли за россиянами, а россияне в Крыму создавали свои политические организации под усиленным денежным вливаниям со стороны Москвы. В результате ежегодно случались какие-то эпизоды, которые в итоге закончились 2014 годом и аннексией Крыма", — подчеркнул Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, что "российская мечта" заключается в том, чтобы восстановить границы империи в дореволюционном либо в советском исполнении.

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