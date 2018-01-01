Тука назвал главное препятствие для возвращения части Донбасса

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий решил не прогнозировать сроки возвращения земли под контроль Украины.

Главным препятствием для возвращения захваченной части Донбасса под контроль Украины является позиция РФ, отметил Георгий Тука "Главред"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что главным препятствием для возвращения захваченной части Донбасса под контроль страны является позиция Российской Федерации.

Вариантом преодоления такого препятствия является усиление международного давления на РФ, рассказал чиновник в интервью "Обозревателю".

"Не берусь делать прогнозов по сроку (возвращения части Донбасса — Ред.), я не Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова, женщина из Болгарии, которой приписывают дар предсказывания — Ред.)", — отметил собеседник.

Ранее народный депутат Владимир Парасюк говорил "Главреду", что президент России Владимир Путин ищет безболезненный выход из конфликта на востоке украинского государства, "но ему так легко это не удастся".