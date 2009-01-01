Тука объяснил, почему от Донбасса не нужно отгораживаться стеной

РФ может направить свои усилия на другие регионы Украины, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Георгий Тука УНИАН

Украине не нужно отгораживаться стеной от, ее возведение означало бы потерю территории навсегда, причем без достижения безопасности для государства.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нашей страны Георгий Тука рассказал Обозревателю.

По мнению чиновника, "как только РФ достигнет цели и получит передышку на востоке Украины, она направит свои усилия на другие наши регионы — Харьковскую, Николаевскую области".

"Во-первых, ни одной стране мира такой стены не удалось построить. Это полный идиотизм. Во-вторых, отделить Донбасс стеной — означает потерять его навсегда, причем, не достигнув безопасности для Украины", — отметил собеседник издания.

Ранее Георгий Тука говорил, что самым слабым местом самопровозглашенных ДНР и ЛНР является их поддержка со стороны Российской Федерации. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.