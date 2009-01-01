Тука объяснил, почему поездка Савченко в Донецк играет на руку врагу

Россия умело использует ее в чисто своих целях, говорит замминистра.

Надежда Савченко в Донецке Reuters

Своей поездкой на оккупированные территории Донецкой области украинский нардептолько играет на руку врагу.

Об этом заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука пишет на своей странице в Facebook.

"Несколько слов о поездке надо Савченко в ОРДЛО.

1. Безопасность визита обеспечивали на высшем уровне. В частности, Денис Казанский выражает обоснованные подозрения в том, что это были именно российские, а не местные боевики.

2. Визит проходил под чутким сопровождением российских "Звезд" (телеканал минобороны РФ. — Ред.) и других российских агитпропов.

3. Если верить "Комсомольской правде", Савченко еще и постреляла вместе с ДНРовцами и заявила, что они "нормальные ребята", с которыми вместе надо избавиться коррумпованной власти.

4. Единственное, чего реально добилась Надежда Савченко — она ​​получила письма от наших пленных.

ВЫВОДЫ:

— Россия использует поступки Надежды Савченко в свою пользу;

— Террористы не передавали письма наших пленных через международные организации;

— "Картинка", которую сделали "Звезды", в дальнейшем будет использована не только для демонстрации "замечательных условий содержания", но и для того, чтобы демонстрировать уровень демократии и безопасности (даже "убийца журналистов" чувствует себя безопасно!) Как аргумент для агитации о возможности проведения местных выборов в ОРДЛе;

— Предпринимаются попытки "легитимизации прямых переговоров" с вождями ОРДЛы для того, чтобы подтвердить статус "внутреннего гражданского конфликта" и вывести из переговоров и саму Россию и ОБСЕ.

P.S. Хочу верить в то, что Надежда Савченко не является "агентом Кремля". Вместе с тем считаю, что Россия умело использует ее в чисто своих целях. Если Савченко не прислушивается, ее "деятельность" следует ограничить законным путем", — подытожил заминистра.

Напомним, ранее Тука назвал пиаром визит Савченко в ДНР и посещение украинских пленных в Макеевской колонии.