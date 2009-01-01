Тука предупредил: в Киеве попытаются "уверенно шатать" ситуацию

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий сказал, что люди собираются выходить под Раду.

Георгий Тука Скриншот видео с youtube.com

В сентябре в Киеве маргинально-популистские, но активные силы, хотят дестабилизировать ситуацию, попытка "уверенно шатать" планируется в день начала работы

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нашей страны Георгий Тука рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время он подчеркнул, что после неудачи в столице злоумышленники могут попытаться расшатать обстановку в регионах.

"Относительно возможных сценариев и действий внутри государства, я владею определенной информацией, хоть и маргинально-популистские, но активные силы готовятся. В сентябре будет попытка "шатать", уверенно "шатать", в Киеве", — отметил чиновник.

По словам Туки, он уже разговаривал с людьми, которые представляют разные политические и внеполитические силы, они уже готовятся на начало сентября, в день начала работы Рады, выходить под ее здание.

"Требования к парламентариям у разных сил разные, но главное будет — общественное негодование. Дай Бог, чтобы оно не переросло в физическое противостояние с правоохранителями или с депутатами, с депутатами вряд ли, они через подземный ход чухнут, будем только по заграничным округам ловить", — добавил замминистра.

Ранее народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что российские спецслужбы активизировали свою работу против Украины во втором квартале 2017-го года, "рука Кремля" готовится разорвать нашу страну изнутри через выборы в 2019-м.

Видео: 112 Украина