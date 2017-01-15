Тука рассказал, как начнется освобождение оккупированного Донбасса

Деоккупация начнется, потому что Россия перестанет поддерживать ДНР/ЛНР.

Осенью 2017 года может начаться освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "Эспрессо.TV".

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего — невоенным способом, и я на это очень надеюсь", — заявил Тука.

Он также отметил, что деоккупация начнется, потому что Россия перестанет поддерживать ДНР/ЛНР из-за международного давления. По его словам, в таком случае правительству понадобится до 3 месяцев, чтобы восстановить полный контроль над Донбассом.

Напомним, ранее эксперт назвал "худший и лучший" сценарии прекращения войны на Донбассе.