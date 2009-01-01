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Тука рассказал, когда начнет "сворачиваться безобразие" на Донбассе

Сегодня, 11:37

Тут очень много внешних факторов на это влияет, говорит замминистра по вопросам оккупированных территорий.

Боевики
Боевики на Донбассе joinfo.ua
Осенью "безобразие" на Донбассе начнет "сворачиваться".

Об этом заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в эфире "112 Украина".

"Тут очень много внешних факторов на это влияет. Предугадать, как будут развиваться все события, невозможно, надо говорить честно. За таким ответом лучше сходить в церковь. Может быть, один Господь знает ответ. Я могу только высказывать свою точку зрения. По логике вещей, анализируя ту информацию, которая у меня есть из абсолютно открытых источников. У меня есть такое ощущение, что примерно осенью мы начнем наблюдать процесс реального сворачивания всего этого безобразия на Востоке. Не в Крыму, на Востоке", — заявил Тука.

Напомним, ранее Тука оценил вероятность масштабного наступления РФ на Донбассе.

Теги:  
Тука, Донбасс, АТО, Украина
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