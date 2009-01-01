Тука рассказал, когда Украина сможет вернуть оккупированные территории

Я считаю, что если смотреть на развитие событий в стратегическом измерении, то мы действуем правильно, заявил Тука.

В 2017 году оккупированные территории не вернутся в состав Украины. Скорее всего, это произойдет в следующем году при условии, что Украине удастся уберечь международное давление на страну-оккупанта.

Об этом заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил "Обозревателю".

"То есть если нас и дальше будет поддерживать Европа, Канада, США, Япония...", — подчеркнул он

"Я считаю, что если смотреть на развитие событий в стратегическом измерении, то мы действуем правильно: укрепляем нашу обороноспособность, не так быстро, как хотелось бы, конечно. Реализуются и экономические реформы. Я хотел бы, чтобы значительно быстрее происходили изменения в тех отраслях, которые влияют на коррупцию в обществе. Это и правоохранительные органы, и судебная власть, и прокуратура. Так как уровень коррупции просто зашкаливает", — считает он.

"Где-то год-полтора мы будем наблюдать за таким положением вещей (на Донбассе, — ред.). Затем выиграем войну и будем постепенно возвращать наших людей", — добавил Тука.

Напомним, ранее дипломат назвал Россию зверем: Украина сможет защитить себя.