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Тука спрогнозировал обострение Россией конфликта на Донбассе

Сегодня, 08:41

РФ не может не использовать шанс, чтобы расшатать ситуацию в Украине для продвижения пророссийского кандидата в кресло президента, полагает замминистра.

Тука
Россия возобновит обострение конфликта на Донбассе в период выборов президента Украины, считает Георгий Тука "Главред"
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, Россия возобновит эскалацию конфликта на Донбассе в период предвыборной кампании и очередных выборов президента Украины в 2019 году.

РФ не может не использовать шанс, чтобы дестабилизировать ситуацию в украинском государстве для продвижения пророссийского кандидата в президентское кресло, рассказала чиновник в комментарии "Обозревателю".

"Конечно. Эскалация не только возможна, но так и будет происходить, я в этом убежден… Было бы недальновидно и глупо со стороны Кремля не использовать эту ситуацию, когда государство наиболее ослаблено, когда власть разбалансирована, когда в стране происходит предвыборная вакханалия популистская", — полагает он.

Ранее Георгий Тука выразил мнение, что главным препятствием для возвращения захваченной части Донбасса под контроль Украины является позиция России, а вариант преодоления такого препятствия — усиление международного давления на страну-агрессора.

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Теги:  
Донбасс, конфликт, выборы, Георгий Тука, эскалация, Россия
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