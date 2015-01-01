Тука верит, что в следующем году Украина вернет Донбасс

Тука уверен, что российские войска могут покинуть Донбасса до середины 2018 года.

Разрушенный Донбасс, иллюстрация informator.su

Российская Федерация явно не видит оккупированных территорий Донбасса в своем составе. Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс, но на своих условиях.

Такое мнение высказал заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, пишет Новое время.

Чиновник уверен, что российские войска могут покинуть Донбасс до середины 2018 года.

"Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — говорит он.

По его словам, Украина обязательно добьется успеха благодаря двум важным факторам.

"Во-первых, у нас есть желание. Это самое главное. Во-вторых, поддержка мирового сообщества, и это нужно ценить", — сказал он.

Тука подчеркнул, что большое влияние на развитие ситуации оказывает неблагоприятная экономическая ситуация внутри России.

"26 декабря я специально посмотрел три новостные программы на российском телевидении, которые вышли в прайм-тайм, и четыре политических ток-шоу. В двух программах из трех и трех ток-шоу из четырех обсуждался вопрос неблагоприятной экономической ситуации внутри России. Так что сбрасывать со счетов фактор экономического давления на Россию, по меньшей мере, безответственно", — заявил он.

По его словам, Россия не видит территории Донбасса в своем составе.

"Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс. Российская Федерация явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе.

На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница.

Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности, — подчеркнул Тука.

Ранее Тука заявлял, что война на Донбассе не может быть бесконечной. Рано или поздно мир все равно наступит и другого пути просто не существует. Это вопрос времени.

По его словам, "одной из опасных составляющих, которая может помешать установлению мира на Донбассе, является контрабанда.