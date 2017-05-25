"Тупиковая ситуация". Российский журналист назвал условие, при котором Путин сдаст Донбасс

Радзиховский пояснил, что Донбасс Путину не нужен, а снятие санкций поможет ему в избирательной кампании.

Владимир Путин. Reuters

Президент России Владимир Путин оставит в покое Донбасс только в случае полной отмены санкций против РФ.

Об этом заявил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, пишет "Апостроф".

"Единственное условие ухода с Донбасса — полная и безоговорочная отмена санкций. Путину нужны стопроцентные гарантии отмены санкций. Тогда он, возможно, начнет выполнять соглашения. Мне, кажется, это тот вариант, на который Путин мог пойти, но Запад скажет: вы сначала выполните, а там видно будет", — отметил Радзиховский.

По его словам, "это — тупиковая ситуация".

"И связана она не с Донбассом и Крымом, а с тем, что Путин и Россия демонизированы на Западе. Идти на новую разрядку и разворачиваться на 180 градусов в отношении России Запад не готов. Я не уверен, что и Путин к этому готов — в обстановке осажденной крепости плоховато, но привычно", — уточнил публицист.

Журналист также пояснил, что Донбасс Путину не нужен, а снятие санкций поможет ему в избирательной кампании.

"Что касается Донбасса, то Путин оттуда может совершенно легко выйти. Ему этот Донбасс не нужен ни в политическом, ни в пиаровском отношениях. Донбасс невозможно разменять — никто не даст ни копейки Путину за это "сокровище".

Чтобы уйти с Донбасса, Путину необходимо получить размен, который можно продать своему избирателю. В России начинается избирательная кампания. Путин, очевидно, будет в ней участвовать. Начать избирательную кампанию со сдачи Донбасса — это, по крайней мере, оригинально. Путину похвастаться к этим выборам нечем: экономики нет, социальная жизнь вялая, борьба с коррупцией никого не вдохновляет. Единственный аргумент, который у него остается, — огромные внешнеполитические "успехи". В такой ситуации он уйти не может", — добавил Радзиховский, уточнив, что президенту РФ нужно показать внешнеполитические "успехи".

Он также отметил, что Путин никуда не уйдет из Крыма.

"Крым включен в состав Российской Федерации (в результате незаконной аннексии в 2014 году, — ред.). Исключить его из этого состава можно, только меняя конституцию. Невозможно представить себе ситуацию, чтобы в России изменили конституцию ради того, чтобы "отпустить" Крым. Если Россия будет разваливаться на куски, то и не такое произойдет, но в обычной ситуации этого не будет. Уход и приход Путина ничего не меняют", — подчеркнул он.

Напомним, экс-советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов рассказал, когда Крым и оккупированный Донбасс вернутся в состав Украины.