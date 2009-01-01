Турчинов назвал необъявленные цели российских учений "Запад-2017"

Власти РФ хотят оценить состояние мобилизационной готовности своей страны, отметил секретарь СНБО.

Российские военные, иллюстрация фото: uainfo.org

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что стратегические командно-штабные учения вооруженных сил РФимеют ряд необъявленных целей.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В то же время чиновник уточнил, что власти России, в частности, хотят оценить состояние мобилизационной готовности своей страны.

По словам Турчинова, среди необъявленных целей учений "Запад-2017" можно выделить:

стратегическое сдерживание США в Европе, демонстрация решимости к применению военной силы для отстаивания своих интересов и демонстрация готовности России обеспечить военную безопасность своим союзникам, конечно, при условии их "правильного поведения";

практическая проверка и уточнение планов применения вооруженных сил РФ на Западном континентальном театре военных действий;

ограничение (запрет) доступа группировок войск противника к стратегически важным районам (регионам);

противодействие глобальному удару и отражение массированного ракетно-авиационного удара;

поражение критически важных объектов противника высокоточным оружием дальнего действия всех видов базирования с использованием всех возможных источников целеуказания;

апробация и внедрение новых форм применения и способов действия войск, в частности, гибридных методов ведения войны;

проверка готовности к переброске ударных подразделений ВС РФ на большие расстояния, в том числе с азиатской части территории государства, то есть Центрального и Восточного военных округов;

оценка состояния мобилизационной готовности России.

Ранее министр обороны Степан Полторак говорил, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения российских войск на территорию страны в ходе учений "Запад-2017".