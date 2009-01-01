Турчинов о событиях на Евромайдане и ответственности Януковича: собрал барахло и бежал

Турчинов вспомнил, как правоохранители забросали активистов гранатами и обстреливали из помповых ружей.

Александр Турчинов. http://uainfo.censor.net.ua Экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из Украины во время Евромайдана в 2014-м году, потому что потерял полностью контроль над ситуацией. Властная пирамида на то время разваливалась с невероятной скоростью.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Цензор.НЕТ.

"Тогда, на Майдане, эмоция была настолько высока, что мнение лидеров партий уже никого не интересовало, как, впрочем, и мнение приехавших в Украину министров иностранных дел европейских государств", — отметил он.

По словам Турчинова, люди требовали ответственности силовиков, ответственности Януковича, который понял, что за все придется отвечать.

"И он понял, что вариантов нет — за все придется отвечать. Тем более, героем он никогда не был. И когда с 21-го числа началось прощание с погибшими Героями, это выдержать психологически было невозможно. Представьте его, когда он видит по телевизору эти лица и понимает, что это всё горе из-за него, всё на нем... Он собрал свое барахло и убежал", — заявил Турчинов.

Секретарь СНБО также вспомнил, как правоохранители забросали активистов гранатами и обстреливали из помповых ружей.

В ночь поджога силовиками Дома профсоюзов руководство Майдана знало, что готовятся провокации против активистов, однако надеялись, что нардепы решат проблему бескровно и проголосуют за возвращение Конституции 2004 года.

"Мы знали, что готовятся провокации. Мы не могли не действовать. Майдан требовал действий. Нельзя было просто сидеть и выжидать. Мы рассчитывали, что, когда сто тысяч людей подойдут к парламенту, то у депутатов появится настроение голосовать... Но они начали убивать безоружных людей", — отметил он.

По словам Турчинова, силовики взяли штурмом все дальние баррикады, захватили Октябрьский дворец и подошли вплотную к Дому профсоюзов, где был расположен штаб Евромайдана.

"У нас ко времени истечения ультиматума оставались под контролем только Дом профсоюзов и окруженная со всех сторон площадь Майдана со сценой. Многие тогда, честно говоря, понимая, что силовикам дана команда на применение оружия, и что те готовы убивать, покинули Майдан. Но те, кто остались, стояли до конца", — добавил он.

Как вспоминает нынешний секретарь СНБО, тогда у протестующих была только одна защита — огонь.

"Все, что горело, мы бросали в огонь, и пламя сдерживало наступление силовиков. Этот огонь они пытались тушить из водометов. Огненное кольцо постоянно сужалось. Уже даже на сцене ощущалось тепло огня. Силовики попытались прорвать оборону несколькими бронетранспортерами, но после того, как один сожгли бутылками с зажигательной смесью, эти попытки прекратились", — рассказал Турчинов, добавив, что после этого Майдан начали забрасывать свето-шумовыми гранатами с прикрученными к ним изоляционной лентой болтами и гвоздями, а также обстреливать из помповых ружей.

Одна из гранат, которые разорвались в воздухе, тогда посекла Турчинову лицо осколком, но медики оперативно оказали ему медицинскую помощь.

"Как раз начался пожар в Доме профсоюзов, нужно было организовать эвакуацию. В первую очередь выносили раненых, вынесли даже убитых. Обошли все этажи, кроме самого верхнего, где были уже бойцы подразделения "А" СБУ, которые пробрались туда по крышам соседних домов. Действовать надо было очень быстро, потому что пожар распространялся по всему зданию с невероятной скоростью. Ну и практически всех удалось вывести. Кроме 10 человек, убитых днем, во время ночной защиты Майдана погибло еще 16 ребят и более двухсот получили ранения, в том числе и пулевые", — заверил он, ссылаясь на официальные данные прокуратуры, что после тушения пожара нашли только два тела, которые также могли принадлежать ранее убитым людям.

Турчинов отметил, что пожар в Доме профсоюзов начался на первом этаже правого крыла, где был размещен склад теплых вещей, вероятно, из-за подрыва гранаты.

"Мы попытались потушить пожар. Я дал команду спустить пожарный брандспойт со второго этажа через окно штаба. Включив воду, начали заливать огонь. Буквально в десяти метрах от нас уже наступали силовики. Нас разделял только огонь подожженных шин. Видя, что мы пытаемся потушить пожар, нас забросали гранатами. За мной стоял молодой парень, я его не знал, он помогал нам тушить пожар. Граната попала ему в живот и сразу разорвалась. Кровь и кишки на асфальте..." — отметил он, добавив, что после этого было решено прекратить тушение пожара.

В то же время Турчинов подчеркнул, что пытался вызвать пожарных, но они отказались помочь, объяснив это тем, что у них после тушения БТРов закончилась вода.

"Из-за того, что дом вспыхнул практически одновременно в разных местах и буквально за короткое время огонь охватил весь Дом профсоюзов, возникла версия, что это сделали силовики, чтобы уничтожить штаб и главный опорный пункт революции. Вероятно, они надеялись, что штаб сгорит со всеми нами, и это будет уже победа. Сгорела вся штабная документация, запасы теплой одежды и питания", - рассказал он.

Турчинов также вспомнил, как собственными глазами видел чудо: "Горит Дом профсоюзов, "Беркут" с торца здания пытается прорваться через охваченные огнем остатки баррикад. Мороз, но густой черный дым идет не вверх, а стекая, как водопад, по стене, меняет направление у самой земли и окутывает "Беркут", что наступает на нас. По законам физики это невозможно, но дым идет на них, ничего не видно, они задыхаются...".

Напомним, Янукович написал ряд писем в адрес лидеров США, России, Германии, Франции, а также Совета Европы, ПАСЕ, Европарламента, в которых назвал события на Майдане 2014 года государственным переворотом.