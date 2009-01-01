Турчинов об убийстве Окуевой: Россия развернула в Украине террор

Преступление является вызовом нашей стране, на него должен быть "жесткий и адекватный ответ", отметил секретарь СНБО.

Амина Окуева Facebook.com

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что Российская Федерация, продолжая, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны.

Об этом он сказал, комментируя убийство чеченского добровольца сил АТО Амины Окуевой, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что преступление является вызовом государству, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

"… мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", — добавил чиновник.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".