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Турчинов об убийстве Окуевой: Россия развернула в Украине террор

Сегодня, 08:01

Преступление является вызовом нашей стране, на него должен быть "жесткий и адекватный ответ", отметил секретарь СНБО.

Амина Окуева
Амина Окуева Facebook.com
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны.

Об этом он сказал, комментируя убийство чеченского добровольца сил АТО Амины Окуевой, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что преступление является вызовом государству, на который должен быть "жесткий и адекватный ответ".

"… мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", — добавил чиновник.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

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Россия, агрессия, террор, Окуева, убийство, Турчинов
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